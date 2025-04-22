В Екатеринбург приехал главный реаниматолог Индонезии

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл главный анестезиолог-реаниматолог Индонезии. Профессор Эрвин сейчас находится в городской клинической больнице № 40, там он знакомится с персоналом и работой отделения реанимации № 5. Сообщается, что он прибыл на Урал для обмена опытом.
Отметим, что в Екатеринбурге через месяц состоится Евразийский международный медицинский форум, который проводят региональный минздрав и Медакадемия управделами президента России.
Екатеринбург, Елена Сычева
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