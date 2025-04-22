В жутком ДТП под Каменском снесло пол-легковушки

Под Каменском-Уральским случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Авария произошла на 11 км трассы. Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк, столкнулись ВАЗ 21099 и Renault Logan.

Пока что обстоятельства аварии неизвестны, на месте работают инспекторы ДПС, проводится проверка. Трое пострадавших госпитализированы. Личности участников аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

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