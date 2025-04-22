В Екатеринбурге ведущие врачи обсудят реабилитацию после СВО

В Екатеринбурге ведущие врачи в области реабилитации обсудят, как восстанавливать здоровье участников СВО после завершения боевых действий. Секция «Национальный проект – реабилитация» пройдет через месяц в рамках Евразийского международного медицинского форума в Екатеринбурге.

В дискуссии примут участие главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России в УрФО, директор Института мозга Андрей Белкин, заведующая кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской реабилитации Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Марина Герасименко, замдиректора НМИЦ реабилитации и курортологии Максим Яковлев, главный специалист по санитарно-курортному лечению свердловского минздрава, главврач санатория «Липовка» Ирена Базите.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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