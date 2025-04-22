На Урале в водопроводной воде нашли гепатит А

В городе Асбесте в Свердловской области обнаружен возбудитель гепатита А в водопроводной воде, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Это случилось после аварии на водопроводе. Санврачи отобрали пробы и обнаружили в одной из них РНК вируса. Сейчас воду обеззараживают диоксидом хлора. Лабораторный контроль усилен. Местному «Горэнерго», которое занимается холодным водоснабжением, предписано провести промывку и дезинфекцию гидросооружений и сетей.

«До завершения ситуации гражданам необходимо отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением либо использовать для питья бутилированную воду», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что в последние пять лет случаи заболевания гепатитом А в Асбесте не регистрировались. Ситуацию держат на контроле, о ней проинформирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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