«Автомобилист» привлечет айтишников для борьбы с перекупщиками билетов

Хоккейный клуб «Автомобилист» задействует команду IT-специалистов, чтобы отлавливать спекулянтов, скупающих электронные билеты на матчи. Об этом сообщил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков. «К сожалению, законодательная база в нашей стране не предполагает никаких санкций за перепродажу билетов на спортивные мероприятия. У нас нет правового механизма для защиты от перекупщиков. Поэтому мы будем максимально усложнять доступ этой нечисти к покупке билетов. Эти люди технически оснащены, перепродажа билетов – это их бизнес. Но они оставляют «цифровые следы», и по ним мы будем их отслеживать. Наша задача – сделать так, чтобы билеты по прозрачной схеме попадали любителям хоккея, а не к тем, кто хочет нажиться», – заявил Максим Рябков.

По его словам, IT-специалисты проведут «серьезную работу» с билетным порталом этим летом. Болельщики должны ощутить изменения в следующем сезоне. Напомним, с переездом «Автомобилиста» на «УГМК Арену» хоккейные фанаты столкнулись с трудностями при покупке билетов. Официальный сайт постоянно падал, а электронная очередь зависала. В то же время на сайтах объявлений появлялись предложения о покупке билетов на матчи «Автомобилиста» по ценам, завышенным в несколько раз от их реальной стоимости.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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