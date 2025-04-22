На Среднем Урале с начала года потушили 9 га лесных пожаров

В Свердловской области с начала года были потушены уже 6 лесных пожаров на площади 9 га. На сегодняшний день нет ни одного природного пожара в Уральском Федерального округе, заявил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. Прохладная весна и обильные осадки мешают их распространению.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, все весенние пожары на 99% рукотворные. Возгорания происходят либо по вине человека, либо огонь переходит на леса с полей. Он отметил, что лесопожарная техника укомплектована на 100-118% и оснащена системой Глонасс. Наблюдать за лесным фондом будут с помощью 106 видеокамер. На подготовку к пожароопасному сезону в Свердловской области было потрачено около 171 миллиона рублей. Кроме того, как уточнил Сандаков, всего на Урале работают 60 летчиков-наблюдателей, 1223 парашютистов-десантников и 2280 пожарных.

Как ранее писал «Новый День», особый противопожарный режим на территории Среднего Урала действует с 19 апреля. Свердловчанам запрещено разводить костры, готовить еду на мангалах, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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