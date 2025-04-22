В Верхней Пышме будут активно пропагандировать и возрождать дзюдо

В Верхней Пышме теперь помимо самбо будут активно возрождать популярность занятий дзюдо, Об этом сообщил координатор движения «Время сильных» в Свердловской области, депутат Заксо Алексей Свалов.

«В 2025 году партийный проект «Zа Самбо» претерпел изменения. Теперь он носит название «Выбор сильных», он стал шире и теперь включает в себя самбо, дзюдо и спортивную борьбу. В рамках него мы можем делать больше добрых дел, направленных на развитие этого вида спорта. Одним из первых шагов, который мы предприняли вместе с директором СШ Единоборств Тимуром Галлямовым, стало возрождение дзюдо в столице уральского самбо – Верхней Пышме», – рассказал координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов. Директор СШ Единоборств Тимур Галлямов рассказал, что более 10 лет спортсмены из Верхней Пышмы не представляли регион на первенствах области: «Под эгидой проекта «Выбор сильных» мы решили направить на областные соревнования спортсменов клуба самбо Верхней Пышмы. К соревнованиям готовились под руководством мастера спорта международного класса по дзюдо Артура Хапцева. В итоге на чемпионате области в Нижнем Тагиле Верхнюю Пышму представляли четыре спортсмена, все они вернулись с медалями».

Тренер спортсменов Артур Хапцев уверен, что это хороший результат: «Изначально стояла задача выполнить нормативы кандидатов в мастера спорта. Для этого нам нужно было попасть в пятерку в своей весовой категории. С этой задачей справились все спортсмены. Сейчас им предстоит защищать честь региона на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Героя России Дамира Шаймарданова, которые пройдут с 25 по 27 апреля 2025 года. Надеюсь, они смогут выполнить нормативы Мастера спорта по дзюдо. Сейчас на базе СШ Единоборств кроме профессиональных спортсменов дзюдо занимаются ребята 8-12 лет. С сентября будем проводить дополнительный набор ребят в секцию дзюдо. И вот так, маленькими шажочками, будем развивать дзюдо в Верхней Пышме».

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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