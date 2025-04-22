Особый противопожарный режим могут отменить в конце мая

Особый противопожарный режим на Среднем Урале может закончиться уже в конце мая при благоприятной погоде, заявил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «Осторожно можно предположить, что в конце мая мы его отменим. Но у нас настолько изменчивые погодные условия. Нам нужен дождь, нам нужна трава зеленая, нам нужна листва и, естественно, чтобы наступило хорошее здоровое лето. Когда мы будем видеть не 3, 4, 5 классы пожарной опасности, а 2 и 3, и когда все будет устойчиво, мы поднимем этот вопрос», – отметил министр.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Среднего Урала действует с 19 апреля. Свердловчанам запрещено разводить костры, готовить еду на мангалах, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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