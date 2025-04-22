Власти опровергли сообщение об обязательной регистрации собак

В Свердловской области пока не введено требование об обязательной регистрации собак. Об этом «Новому Дню» сообщили в департаменте ветеринарии региона.

«На сегодняшний день в Свердловской области не утверждены дополнительные требования к содержанию и выгулу собак и кошек. В обязательства их владельцев по-прежнему не входит регистрация питомцев в электронных системах и базах данных. Действительно, в других регионах России уже существует подобная практика, однако в Свердловской области только прорабатываются механизмы реализации подобных программ. Эту работу мы ведем с конца 2024 года», – сообщил директор департамента Евгений Трушкин.

В СМИ прошла информация, что с сегодняшнего дня требования стали обязательными, а нарушителей ждут штрафы – от 1500 до 3000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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