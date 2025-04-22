«Душой я с вами, на каторге в Сибири». Знаменитые высказывания Ленина, которых он не произносил

Сегодня 22 апреля – день рождения Владимира Ленина. Полное собрание сочинений политика, как правило, издается в 55 томах, но в народ ушли только пара десятков цитат, и некоторые из этих изречений в действительности Ленину не принадлежат.

Так, одно из самых приписываемых вождю мирового пролетариата высказываний звучит так: «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». На самом деле неизвестно, говорил ли что-то подобное Ленин, однако в письме Луначарского, где он вспоминает свои беседы с Ильичом, она дана в таком виде: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Еще одна известная «цитата» Ленина – «Душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в гостинице в Цюрихе». Ее придумали в середине нулевых в «Живом журнале».

«На пути России к светлому коммунистическому будущему всего три преграды – религия, буржуазия и студенты Горного. Последнее, без сомнения, самое чудовищное», – еще одно несуществующее высказывание Ленина.

Ничего Ленин не говорил и о том, что «любая кухарка может управлять государством». Напротив, он писал, что «любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».

Наконец, доподлинно неизвестно, называл ли Ленин политической проституткой Троцкого, но ни в свидетельствах современников, ни в его рукописях такого нет. Соответствующие слова говорит киношный Ленин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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