Уральским детям раздают приборы для курения смесей прямо в школах

Первоуральских школьников с детства подсаживают на курительные смеси, причем происходит это прямо на территории образовательных учреждений.

Об этом заявил сегодня на пленарном заседании заксо депутат Алексей Дронов и попросил детского омбудсмена Игоря Морокова как-то отреагировать на проблему.

«В Первоуральске создана устойчивая сеть распространения вейпов для несовершеннолетних. В школах города на переменах детям, начиная с 10 лет, бесплатно раздаются приборы для курения смесей, потом они продаются. Химические вещества, которые портят нервную, эндокринную и другие системы, продаются в торговых точках, которые всем известны. Сами названия: «Травка», «Анархия», «Подонки» и так далее… Я считаю, что профилактическая работа со стороны всех участников процесса явно недостаточна», – сказал Дронов.

Первоуральск, Елена Владимирова

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