На Земле началась магнитная буря, пока возмущения оцениваются как слабые. «Выход геомагнитных индексов в красную зону, как считается, произойдет почти со 100-процентной вероятностью, так как солнечный ветер имеет исключительно высокие скорости. Прогноз на пик бурь сохраняется в силе – до уровня G2, включительно, с небольшой, около 10 %, вероятностью уровня G3 и выше», – уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там также добавили, что полярные сияния сегодня возможны, но они будут видны жителям небольшого ряда регионов: Мурманской области, Якутии, ЯНАО и других северных территорий. До более низких широт сияния, скорее всего, не опустятся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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