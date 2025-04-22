От укусов клещей пострадали 1100 свердловчан

В этом году от укусов клещей уже пострадали 1100 свердловчан, что на 3% выше среднемноголетнего показателя. Четверть покусанных – 294 – дети.

Санитарные врачи исследовали 698 клещей. Почти в 30% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,1% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,4% – гранулоцитарного анаплазмоза, а в 0,7% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

Присасывания опасных членистоногих зарегистрированы в 54 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – среди жителей Алапаевска, Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в этом году запланированы акарицидные обработки на территории 11,4 тыс. га. Пока обработано около 60 га.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге обрабатывают от клещей Шарташский лесопарк и ЦПКиО. В ближайшие дни не рекомендуется там ходить по газонам, а также гулять с детьми и выгуливать собак.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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