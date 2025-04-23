Тагильские врачи спасли пациента с 20 ножевыми ранениями

Бригада врачей Городской больницы № 1 Нижнего Тагила спасла 56-летнего уральца с двадцатью ножевыми ранениями. У мужчины были повреждены яремная вена, щитовидная железа и питающие ее артерии.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, пациент потерял примерно два литра крови и мог погибнуть в любую минуту – в области шеи сосредоточены важные органы и нервы, и хирургическое вмешательство в данной локации требует от врачей огромного напряжения сил, глубоких специализированных знаний и мастерства.

Благодаря выстроенному алгоритму взаимодействия медиков и современным технологиям раненого удалось спасти. Мужчину уже выписали из стационара. Врачи контролируют состояние его здоровья амбулаторно.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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