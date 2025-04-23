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Среда, 23 апреля 2025, 09:59 мск

Новости Екатеринбург

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Четыре ресторана Екатеринбурга попали в топ-100 лучших заведений страны

Екатеринбургские рестораны вошли в сотню лучших заведений по итогам ежегодной премии WhereToEat Russia.

Так, на 53-м месте уральский проект Kitchen, на 55-56-м – Culta, на 83-м – «Горожане» (в прошлом году был на 98-м и 99-м местах) и на 89-м – «Гастроли».

В десятку лучших ресторанов вошли только московские и питерские заведения. Как и в 2024 году, первое место занял питерский проект Bobo (Bourgeois Bohemians). На втором и третьем местах московские рестораны Olluco и Ava.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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