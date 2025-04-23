В Екатеринбурге снова потеплеет до +20

В Екатеринбург уже завтра вернется хорошая погода. В среду резко похолодало после температурного рекорда вторника – тогда было зафиксировано +24 градуса, чего прежде не было за историю метеонаблюдений. Завтра, в четверг, ожидается +21 °C, сообщает Гидрометцентр России. В пятницу тепло сохранится – днем до +19°. Однако оба дня возможны небольшие осадки.

В выходные будет чуть прохладнее, в субботу +16°, в воскресенье – до +14 градусов, будет пасмурно, но, вероятно, обойдется без дождей, а следующая неделя снова начнется с резкого похолодания – будет всего +4…+6 °C, но ясно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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