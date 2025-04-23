Еще один авиаперевозчик открывает прямые рейсы из Кольцово

Авиакомпания Red Wings с 4 июня запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в столицу Азербайджана Баку. Сейчас из Кольцово в аэропорт имени Гейдара Алиева можно улететь на крыльях «Уральских авиалиний» (по понедельникам, четвергам и субботам) и азербайджанской Azal (по понедельникам и средам).

Как отметили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолеты RW будут летать два раза в неделю, по средам и пятницам. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 16:25, из Баку – в 19:45. Время в пути – около трех часов.

Билеты в столицу Азербайджана уже доступны на сайте авиаперевозчика. Стоимость – от 16 790 рублей (на 19 сентября), в летний период – от 19 325 рублей на одного человека.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube