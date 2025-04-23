В ЦБ рассказали, люди с каким образованием чаще становятся жертвами мошенников

В Свердловской области проанализировали портрет жертвы мошенников. Как правило, это люди со средним или общим образованием. На них приходится 83% всех преступлений, сообщили в пресс-службе Уральского управления Банка России.

Немногим больше половины пострадавших от действий мошенников – мужчины, 56%. В большой доле случаев (65%) люди отдают относительно небольшие суммы – до 20 тысяч рублей. Больше миллиона – в 6% случаев. При этом, как уточнили в Уральском управлении ЦБ, чаще всего люди расстаются со своими, а не с заемными средствами.

Большая доля мошенничества совершается с помощью звонков по телефону – 45%, чуть меньше приходится на мессенджеры – 16% и на соцсети – 11%.

Банкиры и силовики предупреждают, что не стоит вести диалог с представителями «спецслужб», «безопасности банков», «сотовых операторов», особенно опасно называть какие-либо свои данные – номера документов, банковских карт, счетов, а также диктовать звонящим цифры из СМС.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube