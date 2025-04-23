Загородные отели в этом году не пользуются высоким спросом на майские праздники

Майские праздники начнутся через неделю, а в загородных отелях Свердловской области остается много свободных мест. Есть варианты размещения на 1-4 и 8-11 мая, а где-то до сих пор доступны номера и на период с 1 по 11 мая.

В загородном отеле «Гринвальд» в Верхней Сысерти с 1 по 4 мая предлагают отдых от 24,3 тыс. руб. в стандартном номере до 32,4 тыс. руб. в номере superior. Можно будет заселиться и в коттедж с одной спальней за 56,7 тыс. рублей.

Такие же номера доступны и с 8 по 11 мая. На эти дни можно забронировать семейный номер за 43,2 тыс. руб. и коттедж с двумя спальнями за 68,8 тыс. рублей.

Есть возможность разместиться с 1 по 11 мая в стандартном номере за 78,3 тыс. руб., в superior – за 102,3 тыс. руб. и в коттедже – за 172,8 тыс. рублей.

В загородном клубе «Белая лошадь» есть варианты размещения на 1-4 мая: в юрте – от 35,5 тыс. руб. и в номере «Семейный +» – от 61 тыс. руб. На 8-11 мая ценник выше: от 42 тыс. руб. в юрте до 81 тыс. руб. в люксе. С 1 по 11 мая можно отдохнуть от 110,5 тыс. руб. в юрте до 162 тыс. руб. в номере «Стандарт плюс».

В «Парке Сказов» с 1 по 4 мая номеров уже нет. Однако есть возможность забронировать избу «Пермскую» за 5250 руб. с 2 по 3 мая и домик «Сорока» за 8 тысяч с 3 по 4 мая. Если брать 8-11 мая, то бронь доступна от 16,5 тыс. руб. за стандартный номер в главном корпусе до 24 тыс. руб. за домик «Сорока».

На более демократичной по ценам турбазе «Чусовая» осталось достаточно свободных мест с 1 по 11 мая в коттедже «Шишимский»: от 4 тысяч за одну ночь до 55 тысяч за 10 ночей. Также есть более комфортные варианты размещения в коттеджах «Гребешки», «Георгиевский», «Высокий» и в лесном домике «Веер» на 8-11 мая от 12 до 24 тыс. рублей.

Еще есть места в глэмпинге «Побег из города». Бронь с 1 по 11 мая доступна только в домике Kota за 33,6 тыс. рублей. Отдохнуть с 2 по 4 мая можно в домике Rutta за 12,5 тыс. руб., с 2 по 3 мая – в Tally за 4,5 тыс. рублей. Также есть места с 8 по 11 в Tally за 13,5 тыс. руб., с 9 по 11 в Rutta и Munin за 9 и 14 тыс. руб. соответственно и с 9 по 10 мая в Kevat за 6,9 тыс. рублей.

В загородном комплексе «Яблоневый сад» в Верхотурье на 1-2 и 8-9 мая бронь уже недоступна. Есть варианты размещения за 16-18 тысяч с 3 на 4 мая и за 30 тысяч с 10 по 11 мая.

В ТАО «Берег» цены варьируются от 26 900 рублей за стандартный номер на 1-4 мая до 450 000 рублей за пятикомнатную виллу на весь период майских каникул.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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