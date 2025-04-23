Самые популярные книги у екатеринбуржцев – комиксы и «Ёбург»

К Международному дню книг аналитики «Яндекса» выяснили, какие книги наиболее популярны у жителей Екатеринбурга.

По данным сервиса «Яндекс.Книги», екатеринбуржцы активно читают и слушают комиксы и бестселлеры нонфикшна, а также ценят книги Алексея Иванова.

Топ-5 самых популярных книг выглядит так:

1. Дебби Танг, комикс «Быть вместе».

2. Стас Зелень, комикс «Какие-то штуки».

3. Алексей Иванов, «Ёбург».

4. Ольга Примаченко, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».

5. Ева Морозова, комикс «ШКЯ. Инструкция к жизни».

Кроме того, Екатеринбург вошел в топ-10 городов-миллионников по количеству книжных магазинов. Жители города активно ими интересуются: за последний год они искали их в «Яндекс.Картах» более 39 тысяч раз. Чаще всего пользователи ищут книжные магазины вблизи станций метро «Динамо» и «Площадь 1905 года» (12,2%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube