Самые популярные книги у екатеринбуржцев – комиксы и «Ёбург»

К Международному дню книг аналитики «Яндекса» выяснили, какие книги наиболее популярны у жителей Екатеринбурга.
По данным сервиса «Яндекс.Книги», екатеринбуржцы активно читают и слушают комиксы и бестселлеры нонфикшна, а также ценят книги Алексея Иванова.
Топ-5 самых популярных книг выглядит так:
1. Дебби Танг, комикс «Быть вместе».
2. Стас Зелень, комикс «Какие-то штуки».
3. Алексей Иванов, «Ёбург».
4. Ольга Примаченко, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».
5. Ева Морозова, комикс «ШКЯ. Инструкция к жизни».
Кроме того, Екатеринбург вошел в топ-10 городов-миллионников по количеству книжных магазинов. Жители города активно ими интересуются: за последний год они искали их в «Яндекс.Картах» более 39 тысяч раз. Чаще всего пользователи ищут книжные магазины вблизи станций метро «Динамо» и «Площадь 1905 года» (12,2%).
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»