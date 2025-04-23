Основинский парк вырвался в лидеры голосования за федеральные деньги

В лидеры голосования за территорию, которая претендует на федеральное финансирование, выбился Основинский парк, об этом свидетельствуют данные «Госуслуг». За него к данному моменту проголосовали более 9,5 тысячи человек.

На втором месте – участок набережной Исети в районе улицы Гражданской (вверх от Макаровского моста). За него голоса отдали более 7,5 тысячи человек, на третьем – бульвар на улице Культуры почти с 6 тысячами голосов.

Отметим, один из претендентов получит федеральное финансирование на реконструкцию и благоустройство, если в голосовании примут участие более 380 тысяч человек. В прошлом году Екатеринбургу не удалось выполнить федеральный KPI.

Екатеринбург, Елена Сычева

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