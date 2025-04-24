Паводок на Туре отрезал от большой земли еще 4 деревни, где живет более 600 человек

Еще три низководных моста через реку Туру оказались затоплены в результате весеннего половодья. Временно ограничено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в Слободо-Туринском районе в деревне Макуй в 77 домах проживают 219 человек, в том числе 44 ребенка. В селе Куминовском живут 246 человек, в том числе 30 детей, в деревне Барбашина – 160 человек, 41 ребенок. В ближайшее время для них будут организованы две паромные переправы.

В Туринском районе затоплен мост в селе Жуковском, где живут 10 человек. Для них организуют перевозку на пятиместном катере «Неман-550».

Всего с начала паводка в Свердловской области затоплено шесть низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 18 населенными пунктами (716 домов, 1664 человек, 275 детей).

Слободо-Туринский район, Елена Владимирова

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