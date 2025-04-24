Пранкеры Вован и Лексус расскажут студентам УрФУ о новых методах информационной войны

Известные пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), а также военкоры, военблогеры и писатели примут участие в Молодежном форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра», который открывается сегодня в Уральском федеральном университете.

Участники форума расскажут студентам о новых способах ведения информационной войны, использовании нейросетей, новых вызовах в отношениях России и Запада. Вован и Лексус поделятся секретами пранк-журналистики.

Организаторы мероприятия – аппарат полпреда президента на Урале, правительство Свердловской области, Уральский федеральный университет, совет ветеранов УФСБ Свердловской области, общество «Знание». Проведение форума приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в форуме примут студенты екатеринбургских вузов и вузов новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, в 2017 году «Новый День» взял интервью у одного из пранкеров – Алексея Столярова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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