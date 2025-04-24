В центре Екатеринбурга семья устроила пьяный дебош и массовую драку

В центре Екатеринбурга полиции пришлось разбираться в массовом конфликте, который спровоцировала нетрезвая семейная пара с маленьким ребенком. Потасовка началась с того, что в кафе на площади 1905 года муж и жена употребляли крепкий алкоголь, не обращая внимания на своего маленького сына. «Мальчик, который, скорее всего, устал и хотел спать, начал ходить по заведению и плакать. Посетители сделали замечание родителям, но те отреагировали агрессивно. Мужчина полез в драку, ударив одного из оппонентов бутылкой по голове. После этого охрана вывела беспокойных гостей», – рассказали в полиции.

Однако конфликт продолжился на улице и чуть было не перерос в массовую драку – наряд ППС успел остановить происходящее, буквально вырвав дебоширов из рук агрессивно настроенных молодых людей. За малышом в это время приглядывали неравнодушные прохожие, его взяли на руки и успокаивали до прибытия полиции. В итоге вся семья отправилась в отделение. Позже сотрудники ПДН отвезли засыпающего ребенка домой и передали бабушке.

«Обоим нарушителям по 33 года, оба местные жители. Мужчина работает в шиномонтажной мастерской, а его гражданская жена – уборщицей. В отношении задержанных были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Ночь им пришлось провести в полиции до момента вытрезвления. Кроме того, мать малолетнего ребенка привлечена к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы в отношении женщины, у которой имеется еще двое несовершеннолетних детей, будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних», – добавили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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