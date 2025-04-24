Водитель BMW отсудил у автомагазина 300 тысяч за испорченную запчасть в руле

Владелец BMW из Каменска-Уральского отсудил у автомагазина 320 тысяч рублей за поставку детали рулевого механизма с неисправностью. Запчасть он приобрел за 153 тысячи, но при ее установке в техцентре оказалось, что она имеет недостатки. Диагностика выявила неисправность рулевой рейки.

«Товар ненадлежащего качества потребитель вернул продавцу. В установленный законом 10-дневный срок деньги на счет не поступили. Претензию проигнорировали. Потребитель обратился в консультационный пункт Роспотребнадзора, где ему помогли составить иск в адрес владельца магазина. Синарский районный суд взыскал в пользу потребителя», – сообщили в надзорном ведомстве.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

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