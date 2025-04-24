1% екатеринбуржцев ненавидят начальство

Примерно 1% жителей Екатеринбурга ненавидят свое непосредственное начальство. Таковы данные опроса портала Superjob. Примечательно, что никто из екатеринбуржцев не ответил, что любит руководство, но испытывают симпатию 6%.

Больше половины трудящихся жителей уральской столицы – 53% – испытывают к непосредственным начальникам чувство уважения. Еще 34% равнодушны к руководителям. 6% ответили «другое», говоря о чувствах, которые испытывают какие-то иные эмоции, думая о начальниках.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube