Александр Дугин: «Надо вернуть запад в его естественные границы»

Противостояние между Россией и западом обусловлено тем, что это различные цивилизации. Это надо понять, идти своим путем и вернуть запад «в его естественные границы». Об этом заявил сегодня на форуме «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра» известный философ Александр Дугин.

По его словам, Россия и запад начали отдаляться друг от друга еще тысячу лет назад, после разделения христианской церкви на православную и католическую. «Теперь мы разошлись настолько, что это привело к цивилизационной войне. В российской цивилизации, – считает Дугин, – существует приоритет духовного над материальным, на западе – наоборот».

«У нас антагонистические системы ценностей, и наконец-то мы это поняли и перестали считать себя частью запада», – подчеркнул спикер. Россия, по его словам, представляет собой отдельную суверенную цивилизацию.

Теперь перед страной стоит задача – в соответствии с этим подходом перестроить всю систему образования и культуры. «Мы никому не навязываем свою систему ценностей, но запад надо вернуть в его естественные границы», – сказал Дугин, подчеркнув, что западная цивилизация – лишь одна из многих, и ни один народ не обязан следовать ее путем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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