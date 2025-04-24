В Свердловской области более чем на треть выросли продажи кнопочных телефонов

Гаджеты собственных торговых марок «Мегафона» стали выбирать чаще в первом квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост в натуральном выражении составил 16%, в денежном – 26%. Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel, которые прибавили 47%. Жители Среднего Урала покупают такие гаджеты активнее других россиян – в регионе спрос вырос на 38%. Как пояснили в пресс-службе компании, такие устройства пригодятся на даче, в походах на природу и на сплавах, потому что долго держат заряд.

«Мегафон» фиксирует увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway. К примеру, беспроводных наушников в первом квартале этого года было продано на 19% больше, чем в том же периоде прошлого года, прочих гарнитур (в том числе проводных) – на 42%, а кнопочных телефонов – на 47% больше.

По мере вывода на рынок новых устройств под собственными торговыми марками растет и их доля в продажах. Так, в первом квартале у «кнопок» 70% приходится на Fontel. В аксессуарах доля собственной марки за тот же период превосходит 38% (против 28% в первом квартале 2024 года), в портативной технике – 17%, а планшеты Fontel уже достигли 16% в продажах в своей категории, хотя появились на рынке только в декабре прошлого года.

«Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок – показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства. Развивать направление гаджетов под собственным брендом – это определенная ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории», – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Вадим Зимин.

Как пояснили в компании, «Мегафон» уже более трех лет выпускает гаджеты под собственными торговыми марками Fontel и Stellarway. Fontel – это девять моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, а также две модели планшетов. Под маркой Stellarway выпускаются защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и другие товары.

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© 2025, РИА «Новый День»

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