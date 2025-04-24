Гаишники посчитали нарушения ПДД на тротуарах – 65% приходится на самокатчиков

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Пешеход, СИМ», за время которого выявили 44 нарушения ПДД. Причем большая часть пришлась именно на водителей самокатов – 26, а на велосипедистов и пешеходов 6 и 8 соответственно. Таким образом, число нарушений водителей СИМ составило 65%.
«Со всеми участниками рейда автоинспекторы провели профилактические беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Екатеринбург, Елена Сычева
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