Гаишники посчитали нарушения ПДД на тротуарах – 65% приходится на самокатчиков

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Пешеход, СИМ», за время которого выявили 44 нарушения ПДД. Причем большая часть пришлась именно на водителей самокатов – 26, а на велосипедистов и пешеходов 6 и 8 соответственно. Таким образом, число нарушений водителей СИМ составило 65%.

«Со всеми участниками рейда автоинспекторы провели профилактические беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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