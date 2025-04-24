Цены на летний отдых вырастут в среднем на 12%

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев спрогнозировал, насколько подорожают путешествия в предстоящий туристический сезон. «Мы ожидаем, что цены на зарубежные направления отдыха вырастут в среднем на 12%. Если говорить о наиболее популярных турах – Анталья, Турция – то отдых в отелях категории «пять звезд» подорожает на 18-20%, если сравнивать с прошлым годом. Отдых внутри России станет дороже на 8-11%, но по отдельным направлениям цены могут колебаться в зависимости от обстоятельств. Общее подорожание связано с инфляционными процессами», – отметил эксперт.

Экологическая ситуация в Краснодарском крае, где из-за разлива мазута закрыто побережье вблизи Анапы и Темрюкского района, повлияет на туристический спрос, но не кардинально, считает Михаил Мальцев. Взамен отдыха на Черном море туристов может заинтересовать Каспий и Азовское море. «Стоит обратить внимание на Ростовскую область и новые российские территории. Там есть объекты размещения с небольшим номерным фондом. Их не затронули военные действия, и выглядят они очень прилично», – отметил глава Уральской ассоциации туризма. Кроме того, в этом году прогнозируется повышенный спрос на Крым. «Мы провели много мероприятий с крымским министерством туризма. Они презентовали на Урале, как выглядит сейчас советское наследие, как реконструированы объекты размещения, предоставили подробную информацию по логистике. Думаю, вся эта работа была проделана не зря», – добавил Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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