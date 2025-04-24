Сильные дожди, грозы и град: МЧС выпустило штормовое предупреждение

Завтра, 25 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, сообщили в ГУ МЧС региона. Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от поездок; использовать средства защиты: дождевик, зонт, сапоги; быть осторожным при нахождении на улице.

В Гидрометцентре уточнили, что на севере области будет преимущественно без осадков, а вот на юге дождь, возможна гроза. Ветер ночью переменный, днем северо-западный 4-9 порывы 14 м/с. Температура ночью +7…+12, на севере до +2°, днем +15…+20, на севере до +10°. В Екатеринбурге ночью будет около +10, небольшой дождь, днем +18°, умеренный дождь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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