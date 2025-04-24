В мэрии рассказали, туристы из каких стран едут в Екатеринбург

Порядка 2 миллионов туристов посетили Екатеринбург в 2024 году, что превысило число путешественников в 2023 году, когда уральская столица отмечала 300-летие. Об этом рассказала директор городского департамента общественных связей Екатерина Форукшина на встрече с журналистами.

«Мы видим ежегодный прирост туристов, и это хороший показатель для нас. Ключевые регионы, откуда приезжают туристы, – это Челябинская, Тюменская области, Пермский край и Ханты-Мансийский округ. Но также видим по аналитике, что жители Москвы и Санкт-Петербурга выбирают Екатеринбург для отдыха «выходного дня». Что касается зарубежных стран, то в Екатеринбург едут туристы из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Китая», – сообщила чиновница.

По словам Екатерины Форукшиной, в Екатеринбурге преобладают два вида туризма – деловой и событийный. Сейчас мэрия работает над тем, чтобы сбалансировать календарь мероприятий для равномерной загрузки городских отелей. Также администрация готовит стратегический план развития туризма на ближайшие десять лет. В частности, чиновники хотят вернуться к разработке бренда Екатеринбурга и пересмотреть сувенирную линейку. Кроме того, планируется развивать образовательный туризм (обмен школьными группами), гастротуризм (создать путеводитель по ресторанам на любой кошелек) и лечебно-оздоровительный туризм (совмещение лечения в медицинских центрах Екатеринбурга с культурной программой).

«Конечно, мы продолжим делать упор на благоустройство города и увеличение массовых мероприятий. Такие фестивали, как «Ночь музыки» и «Красная строка» притягивают туристов», – отметила Екатерина Форукшина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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