Улицу Пехотинцев перекроют в два этапа

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Пехотинцев для проведения работ по строительству коллектора реки Ольховки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие будет производиться в два этапа:

– с 8 мая по 20 июня – по улице Пехотинцев от Надеждинской до переулка Проходного, а также по улице Надеждинской – от дома № 24 до улицы Пехотинцев;

– с 23 июня по 1 сентября – по улице Пехотинцев от переулка Проходного до Сортировочной.

Объезд для автомобильного транспорта на обоих этапах будет организован по улицам Таватуйской и Сортировочной.

Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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