Улицу Пехотинцев перекроют в два этапа

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Пехотинцев для проведения работ по строительству коллектора реки Ольховки.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрытие будет производиться в два этапа:
– с 8 мая по 20 июня – по улице Пехотинцев от Надеждинской до переулка Проходного, а также по улице Надеждинской – от дома № 24 до улицы Пехотинцев;
– с 23 июня по 1 сентября – по улице Пехотинцев от переулка Проходного до Сортировочной.
Объезд для автомобильного транспорта на обоих этапах будет организован по улицам Таватуйской и Сортировочной.
Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»