Уральцы проголосовали за парки больше четверти миллиона раз

На этой неделе началось голосование за выбор парков и общественных территорий, которые претендуют на федеральное финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). В Свердловской области в нем участвуют больше половины муниципалитетов – 56, причем высказались по поводу самых достойных, на их взгляд, проектов уже более 250 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные с «Госуслуг».

В лидерах по числу проголосовавших – Екатеринбург. Здесь в конкурсе участвуют восемь общественных пространств, по одному от каждого административного района города. Меньше чем за четыре дня за парки Екатеринбурга проголосовали более 60 тысяч жителей уральской столицы. Пока в лидерах держится Основинский парк в Кировском районе – за него высказались 12,5 тысячи человек. На втором месте – проект благоустройства набережной Исети за Макаровским мостом с более чем 10 тысячами голосов (Железнодорожный район). На третьем – бульвар на улице Культуры, за который отдали голоса почти 8,5 тысячи человек (Орджоникидзевский район).

Активно голосуют и в других территориях Свердловской области. Так, свыше 15 тысяч человек за неполную рабочую неделю приняли участие в выборе объектов в Нижнем Тагиле. Основная борьба развернулась между двумя проектами – благоустройства Книжного дворика на Карла Маркса и благоустройства лесопарка в поселке Рудника им. III Интернационала.

Также более 10 тысяч человек проголосовали в Каменске-Уральском, в лидерах там проект благоустройства «Берега Чемпионов» (набережная от пешеходного моста до лодочной станции).

Более 6 тысяч человек отдали свои голоса за проекты в Алапаевском муниципальном образовании – причем мнения разделились примерно поровну, половина поддерживает проект набережной в Верхней Синячихе, половина – спортивно-игровую площадку в поселке Заря.

Напомним, что отдать свой голос можно не только онлайн на портале госуслуг, но и с помощью волонтеров – более 8 тысяч добровольцев вышли на улицы уральских городов, чтобы зарегистрировать мнение свердловчан. Они работают в торговых центрах и на наиболее оживленных пешеходных улицах.

Ранее сделать свой выбор уральцев призвал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Уже более 3,3 тысячи территорий благоустроены на Среднем Урале (в рамках проекта ФГКС). Я считаю, что каждый город нашего региона достоин изменений, на которые вы можете повлиять в первую очередь. Призываю всех включиться в голосование. Совместными усилиями мы создадим комфортное и современное пространство для жизни в родных городах и селах», – подчеркнул он.

Добавим, что голосование по выбору общественных пространств, которые получат федеральное финансирование на благоустройство, будет продолжаться еще почти полтора месяца – до 12 июня 2025 года. После будут определены победители в своих территориях. Собственно работы по благоустройству же начнутся только в следующем году.

Важно, что при определении результатов голосования будет учитываться активность жителей, исходя из численности каждого населенного пункта. Так федеральные власти оценивают, насколько люди заинтересованы в том, чтобы их город или поселок преображались, а от этого, в свою очередь, зависит и то, как после благоустройства будет жить обновленное пространство.

Екатеринбург, Елена Сычева

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