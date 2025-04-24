Митрополит наградил директора Фонда святой Екатерины

Сегодня митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений в честь празднования 8-летия Фонда святой Екатерины вручил епархиальные награды директору благотворительной организации Александру Андрееву и сотрудникам.

«Фонду Святой Екатерины восемь лет. Это уже вполне состоявшийся возраст. За это время он сделал совершенно невозможное. Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: «Фонд святой Екатерины», то на меня многозначительно смотрят: «Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают». Я думаю, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц. Всегда в ответ на доброе дело хочется тоже хотя бы сказать доброе слово. И сегодня такое доброе слово с большой радостью я произнес и поблагодарил тех людей, которые все эти годы прославляют имя святой Екатерины и несут очень много добра для наших современников», – сказал Владыка Евгений.

Александр Андреев был награжден медалью праведного Симеона Верхотурского II степени, а сотрудники Фонда были отмечены медалями святой великомученицы Екатерины III степени.

Отметим, что Фонд святой Екатерины активно восстанавливает утраченные и разрушенные храмы Урала, помогает в организации Царских дней, Светлой Пасхи, дня святой Екатерины и других православных празднований.

В прошлом году благодаря участию фонда был освящен возрожденный храм Александра Невского в Алапаевске, открыто новое здание Свято-Елисаветинской обители на берегу Шарташа. В 2025 году организована паломническая поездка на Святую Землю за Благодатным огнем, который был доставлен прямым рейсом со Святой Земли и передан во всех храмы Екатеринбургской митрополии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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