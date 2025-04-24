После Пасхи подорожало мясо и подешевели яйца

На этой неделе в Свердловской области стали дороже некоторые виды мяса, а яйца, наоборот, стали дешевле. С овощами дело обстоит по-разному.

Как сообщили в Свердловскстате, говядина и баранина за одну неделю стали дороже более чем на 2% и стоят теперь 692 и 847 рублей соответственно. Яйца стали дешевле на 3% и стоят теперь в среднем 99 рублей за десяток.

Некоторые овощи продолжают дорожать, например, морковь (56 руб./кг), свекла (59 рублей), лук (64 рубля). А вот огурцы и помидоры стали на пару рублей дешевле – 217 и 288 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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