Прямые рейсы из Екатеринбурга в Малайзию и Иран могут запустить в этом году

Уральская ассоциация туризма ведет переговоры о запуске авиарейсов из Екатеринбурга в Иран и Малайзию.

«Из наиболее интересного рассматриваем и прорабатываем два ключевых направления: это Тегеран и Куала Лумпур или Лангкави. Мы надеемся, что в этом году получится это реализовать. Там масса вопросов: кем летать, будет ли техническая посадка на дозаправку, где она будет. Организовать прямые рейсы по таким направлениям сложно, дальнемагистральные самолеты все расписаны. Если организовывать чартеры, то цена должна быть экономически нормальной, а иначе возникают риски», – сообщил президент УАТ Михаил Мальцев на встрече с журналистами.

По его словам, обсуждается возможность чартерных рейсов в Малайзию и регулярных – в Тегеран. При этом право на полеты из Екатеринбурга в столицу Ирана имеют два авиаперевозчика: Red Wings и Mahan Air.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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