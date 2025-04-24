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Четверг, 24 апреля 2025, 16:34 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал ввезли крупную партию зараженных мандаринов – они уже в магазинах

В Екатеринбург ввезли крупную партию зараженных турецких мандаринов – всего более 20 тонн. Как выяснили сотрудники местного управления Россельхознадзоре, фрукты были поражены красной померанцевой щитовкой.

«Вредитель, в основном, распространяется через зараженный посадочный материал, в том числе саженцы и черенки цитрусовых и субтропических культур. Ввиду низкого фитосанитарного риска ввоз мандаринов на территорию Свердловской области не ограничен», – уточнили в ведомстве.

Там рассказали, что зараженные этим вредителем цитрусовые допускаются для продажи в магазины, потому что для человека щитовка неопасна. Но предупредили – мандарины надо тщательно мыть перед употреблением.

Екатеринбург, Елена Сычева

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