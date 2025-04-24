Качканарский ГОК потратил 1,2 млрд рублей на повышение энергоэффективности предприятия

На ЕВРАЗ КГОК запустили полностью автоматизированную модульную понизительную подстанцию 110/6 кВ с комплексным распределительным устройством и уникальную ЛЭП протяженностью 12 км на впервые примененных в России опорах линии электропередач из стали типа кортен. Проект реализован совместно с компанией «Интер РАО», рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Подстанция построена в рамках стратегически важного для Свердловской области инвестиционного проекта по переходу комбината на новую экологичную технологию складирования хвостов обогащения, исключающую пыльные процессы.

Опоры воздушной линии электропередач изготовлены из высокопрочной атмосферостойкой стали ЕВРАЗа 14ХГНДЦ, не требующей цинкования для защиты от коррозии, что снижает вес опор, увеличивает срок их эксплуатации, сокращая при этом расходы на содержание и ремонт.

«Новая подстанция безопасна, здесь нет открытых токоведущих частей, все переключения абсолютно безопасны. Подстанция надежна и полностью автоматизирована. Она интегрирована в единую систему телемеханики и диспетчерского управления всем энергокомплексом комбината и управляется удаленно, что позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание. Это самая современная подстанция на предприятиях дивизиона «Урал», с запуском которой мы выходим на более высокий уровень энергообеспечения объектов ЕВРАЗ КГОК. А построенная воздушная линия электропередач – это фактически реализованный в рамках проекта НИОКР с огромным потенциалом масштабирования», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Особенность данной подстанции – модульная конструкция, где каждый модуль выполнен в транспортных габаритах и полностью оснащен оборудованием и внутренними инженерными системами непосредственно на заводе-изготовителе. А на площадке производится только сборка, пусконаладка и испытания, что существенно сокращает сроки полевых работ и связанные с этим риски в условиях действующего промпредприятия. При этом она очень компактна и вписывается в общий вид застройки. С учетом развития цифровых проектов на ЕВРАЗ КГОК степень цифровизации подстанции может быть расширена возможностями онлайн-аналитики и оптимизации режимов энергоснабжения, включая удаленное изменение настроек. Эти опции заложены в проекте изначально в логике опережающего развития», – сказал директор центра по специальным проектам ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Михаил Володин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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