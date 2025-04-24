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Четверг, 24 апреля 2025, 21:44 мск

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Niletto выступил на «УГМК Арене» (ФОТО)

Уральский певец Niletto сегодня дал концерт на «УГМК Арене». Он был специальным гостем на финале серии плей-офф чемпионата России по баскетболу между екатеринбургской командой «УГМК» и оренбургской «Надеждой».

Сегодняшняя встреча закончилась со счётом 91:83 в пользу УГМК. На матч, состоявшийся на новой площадке, пришло более 10 тысяч зрителей.

После окончания сезона у хоккейного клуба «Автомобилист» специалисты демонтировали ледовую площадку, подготовив арену к баскетбольным матчам. Домашние игры «лисиц» теперь будут проходить на «УГМК Арене».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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