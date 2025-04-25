Арест автомобиля заставил должника погасить долг перед банком

В Екатеринбурге сорокадвухлетний водитель погасил долг по кредиту перед банком только после того, как судебные приставы арестовали его машину.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, мужчина, задолжавший банку 160 тысяч рублей, официально нигде не работал, на его счета денежные средства не поступали.

Из имущества у должника был автомобиль «Лада Ларгус». Судебные приставы нашли автомобиль в Кировском районе на ул. Блюхера, составили акт описи (ареста), машину отправили на спецстоянку.

Должник, не желая расставаться с машиной, сразу же заплатил банку. Теперь автомобиль ему вернут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube