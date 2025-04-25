Арест автомобиля заставил должника погасить долг перед банком

В Екатеринбурге сорокадвухлетний водитель погасил долг по кредиту перед банком только после того, как судебные приставы арестовали его машину.
Как сообщили в пресс-службе УФССП, мужчина, задолжавший банку 160 тысяч рублей, официально нигде не работал, на его счета денежные средства не поступали.
Из имущества у должника был автомобиль «Лада Ларгус». Судебные приставы нашли автомобиль в Кировском районе на ул. Блюхера, составили акт описи (ареста), машину отправили на спецстоянку.
Должник, не желая расставаться с машиной, сразу же заплатил банку. Теперь автомобиль ему вернут.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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