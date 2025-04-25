Чтобы выманить деньги у подруги, женщина придумала несуществующих злодеев

Жительница Лобвы осуждена за то, что с помощью хитроумного плана выманивала у своей подруги крупные суммы денег.

Как сообщили в пресс-службе суда, Елена узнала, что ее подруга Валентина накопила достаточную крупную сумму денег, и решила ими завладеть. Сначала дама рассказала подруге, что их неприличное поведение в баре сняли на видео некие злоумышленники и теперь требуют заплатить 60 тысяч рублей, угрожая разослать запись знакомым. Приятельница поверила и согласилась разделить «расходы» пополам.

Затем злоумышленница поведала, что бандиты похитили ее сына и требуют выкуп, а также угрожают добраться и до ребенка подруги. Потерпевшая вновь поверила и перевела деньги. Затем возникла новая легенда – неизвестные угрожали жизни и здоровью жертвы и ее семье.

Наконец через полгода потерпевшая обратилась в полицию, и стражи порядка открыли женщине глаза на подругу.

В суде обвиняемая раскаялась и возместила весь ущерб. Потерпевшая ее простила и просила не лишать бывшую подругу свободы.

Суд признал женщину виновной в вымогательстве и приговорил к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафу – 120 тысяч рублей

Лобва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube