Паслер поручил обновить парк тракторов и комбайнов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил министерству АПК усилить работу по обновлению сельхозтехники и устранению кадрового дефицита в отрасли, сообщили в ДИПе.

«По технике – определенное количество есть, это хорошо, но ее категорически недостаточно. Нам нужно решать и кадровый вопрос, и вопрос производительности – с техникой, оборудованием. Поручаю разобраться с этими проблемными аспектами», – сказал Денис Паслер.

Как сообщила министр АПК и потребительского рынка Анна Кузнецова, в 2025 году планируется приобрести не менее 122 тракторов, 40 косилок, 32 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, 15 опрыскивателей. Существующий парк техники более чем на 90% готов к весенне-полевым работам.

Кроме того, ведется закупка горюче-смазочных материалов. Необходимо приобрести 7,4 тысячи тонн дизельного топлива и 0,8 тысячи тонн бензина. В настоящее время запас дизельного топлива составляет 3,2 тысячи тонн, бензина – 0,4 тысячи тонн.

Засеять в этом году в Свердловской области планируется 760 тысяч гектаров. Почти половину объема посевных площадей, 47%, займут кормовые культуры. Зерновые и зернобобовые составят 43,6%. Оставшиеся земли пойдут под картофель и овощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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