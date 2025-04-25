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Пятница, 25 апреля 2025, 09:16 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге гаишники проводят «детский» рейд

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции анонсировали рейд, чтобы проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей. Внимание родителей обращают на правильный выбор детского удерживающего устройства, которое должно соответствовать весу, росту и возрасту ребенка.

«Дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера. На заднем сиденье допускается перевозить юных пассажиров данной возрастной группы с использованием штатных ремней безопасности», – отметили в ГАИ по Екатеринбургу.

За отсутствие детских кресел, их неправильную установку, перевозку детей в устройствах, не соответствующих росту и весу ребенка, водители привлекаются к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 3000 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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