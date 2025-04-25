Отец, побивший тренера по фигурному катанию за оценку дочери, пройдет под уголовку

В Екатеринбурге следователи возбудили условное дело о хулиганстве по факту нападения на тренера по фигурному катанию. Мужчина из Первоуральска пострадал от рук отца юной спортсменки. Екатеринбуржцу показалось, что на соревнованиях, где выступала его дочь, судейство было предвзятым, и поэтому он напал на тренера, который был в жюри, с кулаками.

«Дело возбуждено по статье 213 УК РФ. В ходе расследования сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента. Допрашиваются свидетели, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего тренера, выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых произошедшему инциденту будет дана надлежащая объективная правовая оценка», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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