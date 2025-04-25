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Пятница, 25 апреля 2025, 11:23 мск

Новости Екатеринбург

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В Зеленой Роще появились «лежачие полицейские» для самокатов

В парке «Зеленая Роща», где запрещено движение СИМ, появились ограничители на въездах – это т.н. лежачие полицейские. Они призваны заставить самокатчиков сбрасывать скорость, так как внутренние ограничения кикшерингов не всегда срабатывают по геолокации, а кроме того, в парк могут свободно въезжать и владельцы личных СИМ.

Напомним, подобные ограничители периодически появляются на улицах Екатеринбурга, такой, например, ставили в прошлом году на улице Попова, возле выхода с территории жилого дома, однако искусственную неровность быстро демонтировали – местные власти признали ее незаконной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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