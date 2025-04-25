Синоптики предсказали ливни, грозы, крупный град и выход рек из берегов

Сегодня ночью Свердловскую область накроют интенсивные осадки.
Как сообщает Уральский гидрометцентр, ночью 26 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, местами крупный град.
Кроме того, 26-27 апреля в районах выпадения сильных дождей возможен подъем уровня воды в небольших реках, местами с выходом воды на пойму.
В ночь на понедельник, 28 апреля, на севере и в горах будет облачно, пройдет мокрый снег, местами сильный. На юге выпадут осадки преимущественно в виде дождя, временами с мокрым снегом.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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