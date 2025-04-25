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Пятница, 25 апреля 2025, 16:59 мск

Новости Екатеринбург

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Профсоюзы отметят Первомай на «Екатеринбург Арене»

В Екатеринбурге не будет уличного шествия профсоюза в День весны и труда. Вместо этого на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится праздничный митинг-концерт с участием профсоюзов, политических партий и официальных общественных объединений.

Как сообщили в мэрии, на входной группе стадиона всех посетителей будут досматривать ручными металлодетекторами. Территорию вокруг стадиона будут патрулировать экипажи ДПС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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