Профсоюзы отметят Первомай на «Екатеринбург Арене»

В Екатеринбурге не будет уличного шествия профсоюза в День весны и труда. Вместо этого на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится праздничный митинг-концерт с участием профсоюзов, политических партий и официальных общественных объединений.

Как сообщили в мэрии, на входной группе стадиона всех посетителей будут досматривать ручными металлодетекторами. Территорию вокруг стадиона будут патрулировать экипажи ДПС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube