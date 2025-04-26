Жительницу Нижнего Тагила задержали на 10 суток за клип с насмешками над участниками СВО

Жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина, которая участвовала в создании клипа Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками специально военной операции (СВО), арестована на 10 суток. В отношении нее составлены протоколы об административных правонарушениях, в частности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Алису Горшенину арестовали на 10 суток», – рассказал собеседник агентства.

Она привлечена к ответственности по ст. 20.3. КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Кроме того, в отношении нее также составлены протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Все материалы, за которые она привлечена к ответственности, Горшенина размещала в запрещенных в России соцсетях.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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