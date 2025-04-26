В Екатеринбурге установят памятник Суворову

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга одобрила концепцию памятника полководцу Александру Суворову в городе. В мэрии сообщили, что место для монумента определят позже. Однако член комиссии, депутат Дмитрий Сергин утверждает, что памятник поставят в сквере Одинцова, который находится напротив Суворовского училища.



«Памятник Суворову в сквере Одинцова будет «широкой спиной» заслонять памятник Кирову, и свысока взирать на проспект Ленина», – написал Сергин в соцсетях. При этом он уточнил, что художественный образ памятника полководцу еще будет дорабатываться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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