российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 26 апреля 2025, 13:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге установят памятник Суворову

Фото предоставлено Дмитрием Сергиным

Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга одобрила концепцию памятника полководцу Александру Суворову в городе. В мэрии сообщили, что место для монумента определят позже. Однако член комиссии, депутат Дмитрий Сергин утверждает, что памятник поставят в сквере Одинцова, который находится напротив Суворовского училища.

«Памятник Суворову в сквере Одинцова будет «широкой спиной» заслонять памятник Кирову, и свысока взирать на проспект Ленина», – написал Сергин в соцсетях. При этом он уточнил, что художественный образ памятника полководцу еще будет дорабатываться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,